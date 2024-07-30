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Сегодня, 06:00

Источник: «Спартак» предлагает Маркиньосу зарплату 1,2 миллиона евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые предлагают футболисту зарплату 1,2 миллиона евро в год.

«СЭ» ранее сообщал, что Маркиньос не полетел на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Источник: Metaratings.ru
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ФК Ференцварош
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 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
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5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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