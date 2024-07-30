Источник: «Спартак» предлагает Маркиньосу зарплату 1,2 миллиона евро в год

«Спартак» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые предлагают футболисту зарплату 1,2 миллиона евро в год.

«СЭ» ранее сообщал, что Маркиньос не полетел на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.