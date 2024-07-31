Джикия: «Есть хорошие предложения. В том числе из России»

Защитник Георгий Джикия рассказал, какие у него есть варианты продолжения карьеры.

«Есть хорошие предложения. Из иностранных чемпионатов? И не только. Из России тоже есть», — сказал Джикия.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. 1 июля защитник стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с красно-белыми.