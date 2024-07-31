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Сегодня, 19:54

Источник: Маркиньос решил продолжить карьеру в «Спартаке»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос готов присоединиться к «Спартаку», сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, красно-белые уладили последние детали сделки с венгерским клубом по переходу 24-летнего вингера. Отмечается, что в скором времени бразилец вылетит в Москву, где подпишет трехлетний контракт со «Спартаком». Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Маркиньос склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак». Футболист выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года.

Источник: https://t.me/karpinside/32612
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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