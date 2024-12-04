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Сегодня, 12:14

Агкацев: «Жить на 30 тысяч рублей? У меня одни бутсы столько стоят»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Краснодар — не самый дешевый город? Есть такое. Хотите спросить, сколько я трачу в месяц? В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч в месяц. Смл бы я жить на эту сумму? У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь!» — приводит слова Агкацева Sport24.

22-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах, пропстил 16 голов и 11 игр провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 2 миллиона евро.

«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ-2024/25 занимает второе место, набрав 38 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 8 декабря дома против «Локомотива».

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко, вратарь &laquo;Динамо&raquo; Игорь Лещук, футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Безумный, безумный, безумный тур! Весь топ-3 проигрывает дома — 3:9, Лещук забивает, проблемные «Крылья» побеждают чемпиона
Источник: Sport24
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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