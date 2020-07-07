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Стало известно, сможет ли Гончаренко руководить ЦСКА в Оренбурге

7 июля 2020, 21:58
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко будет руководить командой в матче 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга», который состоится в среду 8 июля.

В связи со скоропостижной кончиной матери Гончаренко покидал расположение армейцев и ездил в Белоруссию. Однако он успевает вернуться к игре. Ранее предполагалось, что тренер может пропустить матч в связи с этими обстоятельствами.

ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — 16-я строчка и 23 балла. (Вячеслав Короткин)

Оренбург — ЦСКА

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