Стало известно, сможет ли Гончаренко руководить ЦСКА в Оренбурге

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко будет руководить командой в матче 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга», который состоится в среду 8 июля.

В связи со скоропостижной кончиной матери Гончаренко покидал расположение армейцев и ездил в Белоруссию. Однако он успевает вернуться к игре. Ранее предполагалось, что тренер может пропустить матч в связи с этими обстоятельствами.

ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — 16-я строчка и 23 балла. (Вячеслав Короткин)