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Сегодня, 19:52

Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой

Виктория Кравченко
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«Локомотив» и «Зенит» сыграют 3 декабря в 17-м туре.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей трех туров чемпионата России перед зимней паузой.

ЦСКА встретится с «Динамо» 25 ноября в 16-м туре, «Локомотив» и «Зенит» сыграют 3 декабря в 17-м туре. «Краснодар» и ЦСКА проведут матч 10 декабря в 18-м туре.

После 14 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 31 очко. Вторым идет «Зенит» (29), третий — ЦСКА (24). Далее располагаются «Крылья Советов» (22) и «Динамо» (22).

16-й тур

25 ноября (суббота)

13:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
15:15 «Зенит» — «Сочи»
17:30 ЦСКА — «Динамо»
19:45 «Балтика» — «Спартак»

26 ноября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» — «Ахмат»
14:00 «Урал» — «Краснодар»
16:30 «Рубин» — «Факел»
19:00 «Ростов» — «Пари НН»

Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра. Файзуллаев — в топ-3 лучших игроков РПЛ. Еженедельный рейтинг «СЭ»

17-й тур

2 декабря (суббота)

14:00 «Пари НН» — «Урал»
16:30 «Сочи» — «Крылья Советов»
19:30 «Факел» — «Балтика»

3 декабря (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Ростов»
16:30 «Краснодар» — «Оренбург»
16:30 «Локомотив» — «Зенит»
19:00 «Ахмат» — «Спартак»

4 декабря (понедельник)

19:30 «Динамо» — «Рубин»

18-й тур

8 декабря (пятница)

19:00 «Локомотив» — «Урал»

9 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Ростов»
19:45 «Зенит» — «Пари НН»

10 декабря (воскресенье)

14:00 «Факел» — «Динамо»
16:30 «Сочи» — «Оренбург»
19:45 «Балтика» — «Рубин»
19:45 «Краснодар» — ЦСКА

Источник: РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин считает «Зенит» фаворитом в матче против «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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