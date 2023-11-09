Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой
Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей трех туров чемпионата России перед зимней паузой.
ЦСКА встретится с «Динамо» 25 ноября в 16-м туре, «Локомотив» и «Зенит» сыграют 3 декабря в 17-м туре. «Краснодар» и ЦСКА проведут матч 10 декабря в 18-м туре.
После 14 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 31 очко. Вторым идет «Зенит» (29), третий — ЦСКА (24). Далее располагаются «Крылья Советов» (22) и «Динамо» (22).
16-й тур
25 ноября (суббота)
13:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
15:15 «Зенит» — «Сочи»
17:30 ЦСКА — «Динамо»
19:45 «Балтика» — «Спартак»
26 ноября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» — «Ахмат»
14:00 «Урал» — «Краснодар»
16:30 «Рубин» — «Факел»
19:00 «Ростов» — «Пари НН»
17-й тур
2 декабря (суббота)
14:00 «Пари НН» — «Урал»
16:30 «Сочи» — «Крылья Советов»
19:30 «Факел» — «Балтика»
3 декабря (воскресенье)
14:00 ЦСКА — «Ростов»
16:30 «Краснодар» — «Оренбург»
16:30 «Локомотив» — «Зенит»
19:00 «Ахмат» — «Спартак»
4 декабря (понедельник)
19:30 «Динамо» — «Рубин»
18-й тур
8 декабря (пятница)
19:00 «Локомотив» — «Урал»
9 декабря (суббота)
14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Ростов»
19:45 «Зенит» — «Пари НН»
10 декабря (воскресенье)
14:00 «Факел» — «Динамо»
16:30 «Сочи» — «Оренбург»
19:45 «Балтика» — «Рубин»
19:45 «Краснодар» — ЦСКА
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3