Файзуллаев — в топ-3 лучших игроков РПЛ. Еженедельный рейтинг «СЭ»
Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) - сейчас он составляет минимум девять матчей.
По итогам 14 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Матео Кассьерра («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 6,50
Лучший бомбардир премьер-лиги не остановился и в матче с «Балтикой»: в Калининграде колумбиец установил окончательный счет, забив 11-й мяч в РПЛ.
2. Вендел («Зенит») — 6,46
Клаудиньо вышел на замену только во втором тайме, поэтому Вендел взял на себя обязанности мозгового центра «Зенита». Справился на ура: его умная передача на Сергеева принесла сине-бело-голубым очередную победу.
3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,44
На старте сезона узбекский хавбек считался одним из открытий чемпионата, но сейчас он уже входит в топ лучших футболистов. В игре с «Пари НН» создал два гола, которые помогли ЦСКА перевернуть матч.
4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36
В матче с «Крыльями Советов» остался в тени партнеров, но все равно оказывал существенное влияние на игру и помог «Краснодару» сохранить первое место.
5. Клаудиньо («Зенит») — 6,36
Из-за небольших проблем со здоровьем остался вне стартового состава «Зенита», но во втором тайме вышел и шедевральной передачей на Кассьерруснял все вопросы о победителе матча с «Балтикой».
6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,32
Стабилен: в пяти последних турах совершил пять результативных действий. В матче с «Крыльями Советов» открыл счет.
7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,22
В игре с «Балтикой» капитан «Зенита» примерил на себя гибридную роль, в которой переключался между обороной и опорной зоной. Справился прекрасно, ведь сине-бело-голубые не пропустили.
8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21
Сыграл решающую роль во втором голе ЦСКА, позволившем красно-синим переломить ход встречи с «Пари НН»: если бы не давление Заболотного, то Юлдошев не забил бы в свои ворота.
9. Александр Черников («Краснодар») — 6,15
В матче с «Крыльями Советов» традиционно выжигал опорную зону и стал одним из лучших футболистов тура.
10. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,14
Во встрече с «Пари НН» выполнил гигантский объем работы и сделал первый гол, авторство которого разделил с Чаловым.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3