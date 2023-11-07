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Сегодня, 17:15

Файзуллаев — в топ-3 лучших игроков РПЛ. Еженедельный рейтинг «СЭ»

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Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра.
Фото «СЭ»
Подводим итоги 14 туров.

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) - сейчас он составляет минимум девять матчей.

По итогам 14 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 6,50

Лучший бомбардир премьер-лиги не остановился и в матче с «Балтикой»: в Калининграде колумбиец установил окончательный счет, забив 11-й мяч в РПЛ.

2. Вендел («Зенит») — 6,46

Клаудиньо вышел на замену только во втором тайме, поэтому Вендел взял на себя обязанности мозгового центра «Зенита». Справился на ура: его умная передача на Сергеева принесла сине-бело-голубым очередную победу.

3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,44

На старте сезона узбекский хавбек считался одним из открытий чемпионата, но сейчас он уже входит в топ лучших футболистов. В игре с «Пари НН» создал два гола, которые помогли ЦСКА перевернуть матч.

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36

В матче с «Крыльями Советов» остался в тени партнеров, но все равно оказывал существенное влияние на игру и помог «Краснодару» сохранить первое место.

5. Клаудиньо Зенит») — 6,36

Из-за небольших проблем со здоровьем остался вне стартового состава «Зенита», но во втором тайме вышел и шедевральной передачей на Кассьерруснял все вопросы о победителе матча с «Балтикой».

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6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,32

Стабилен: в пяти последних турах совершил пять результативных действий. В матче с «Крыльями Советов» открыл счет.

7. Дуглас Сантос Зенит») — 6,22

В игре с «Балтикой» капитан «Зенита» примерил на себя гибридную роль, в которой переключался между обороной и опорной зоной. Справился прекрасно, ведь сине-бело-голубые не пропустили.

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21

Сыграл решающую роль во втором голе ЦСКА, позволившем красно-синим переломить ход встречи с «Пари НН»: если бы не давление Заболотного, то Юлдошев не забил бы в свои ворота.

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9. Александр Черников Краснодар») — 6,15

В матче с «Крыльями Советов» традиционно выжигал опорную зону и стал одним из лучших футболистов тура.

10. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,14

Во встрече с «Пари НН» выполнил гигантский объем работы и сделал первый гол, авторство которого разделил с Чаловым.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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