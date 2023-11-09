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Сегодня, 19:50

Гладилин считает «Зенит» фаворитом в матче против «Краснодара»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Думаю, что фаворит — «Зенит». По подбору игроков петербуржцы сильнее своих соперников, но «Краснодар» очень мотивирован. Руководители клуба, в первую очередь в лице Сергея Галицкого, проводят очень правильную и целенаправленную работу, ребята загорелись ей и захотели навязать борьбу за чемпионство. Шансы у команд примерно равны, но предпочтение все же отдам петербуржцам», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: Газета.ру
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Спортивный директор «Оренбурга» о возможном уходе Веры: «Удел маленького клуба в том, что все лучшее забирают»

Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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