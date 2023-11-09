Гладилин считает «Зенит» фаворитом в матче против «Краснодара»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Думаю, что фаворит — «Зенит». По подбору игроков петербуржцы сильнее своих соперников, но «Краснодар» очень мотивирован. Руководители клуба, в первую очередь в лице Сергея Галицкого, проводят очень правильную и целенаправленную работу, ребята загорелись ей и захотели навязать борьбу за чемпионство. Шансы у команд примерно равны, но предпочтение все же отдам петербуржцам», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.