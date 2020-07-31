Стало известно, какие игроки «Спартака» могут оказаться в «Химках»

Игроки «Спартака» Георгий Мелкадзе и Александр Ломовицкий в новом сезоне на правах аренды будут выступать за «Химки». Зарплату игрокам в полном объеме будет платить «Спартак», утверждает Telegram-канал Sport_inside.

22-летний Ломовицкий выступал за «Арсенал» на правах аренды в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола в 27 матчах за туляков.

Мелкадзе выступал за «Тамбов» на правах аренды с сентября 2019 года. 23-летний форвард в прошедшем сезоне провел 18 матчей и отметился семью голами.