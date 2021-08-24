Стала известна позиция «Спартака» по поводу отмены лимита

По данным «СЭ», в понедельник, 23 августа, в ходе рабочего совещания в РПЛ по поводу обсуждения предложения РФС об отмене лимита представитель «Спартака» высказался за его смягчение по формуле «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке на сезон.

Кроме того, красно-белые предлагают ввести качественные критерии для зарубежных футболистов, а за тех, кто им не соответствует, клубы должны будут делать взнос в специальный фонд. Деньги могут вернуться, если легионер со временем достигнет нужных показателей, в ином случае средства пойдут на развитие доморощенных игроков.

Вчера, 23 августа, президент футбольного союза Александр Дюков заявил, что его организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита в принципе. В 2008 году иностранцы играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша сборная выступила тогда лучше, чем теперь», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.