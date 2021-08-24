Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стала известна позиция «Спартака» по поводу отмены лимита

12:08
Легионеры «Спартака» Эсекиэль Понсе, Йоррит Хендрикс и Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Легионеры «Спартака» Эсекиэль Понсе, Йоррит Хендрикс и Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», в понедельник, 23 августа, в ходе рабочего совещания в РПЛ по поводу обсуждения предложения РФС об отмене лимита представитель «Спартака» высказался за его смягчение по формуле «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке на сезон.

Легионеры &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;: Себастьян Шиманьски и&nbsp;Йоррит Хендрикс.РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров

Кроме того, красно-белые предлагают ввести качественные критерии для зарубежных футболистов, а за тех, кто им не соответствует, клубы должны будут делать взнос в специальный фонд. Деньги могут вернуться, если легионер со временем достигнет нужных показателей, в ином случае средства пойдут на развитие доморощенных игроков.

Вчера, 23 августа, президент футбольного союза Александр Дюков заявил, что его организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита в принципе. В 2008 году иностранцы играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша сборная выступила тогда лучше, чем теперь», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Вячеслав Короткин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
Мимо охраны к звезде UFC: фанат напал на Хабиба в Нижнем Новгороде
Видео: как ветер унес воздушный шар с семьей писателя в лес
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита