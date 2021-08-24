Судья Кукуян сравнил работу арбитра с сапером

Российский арбитр Павел Кукуян в интервью официальному сайту РФС рассказал о сложностях работы судьей на футбольных матчах.

«Вчера я был первым, а завтра могу оказаться шестнадцатым. И пик это или не пик... В нашей профессии — как у саперов: ты идешь, все замечательно, но одна ошибка — ты взорвался, и тебя нет. И то, что было там, за тобой, неважно. Никто не вспомнит, был ты лучшим, вторым, третьим, пятым. Мне нравится выражение «золотая середина». Лучше всегда быть в серединке, незаметным, но долго», — сказал Кукуян в шоу «40 несерьезных вопросов» на YouTube-канале РФС.

Также Кукуян назвал лучших ВАР-судей в России и рассказал о сложностях работы видеоарбитром.