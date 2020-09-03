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Стала известна дата дерби между ЦСКА и «Спартаком»

15:15
ЦСКА примет «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ 13 сентября. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА примет «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ 13 сентября. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь ближайших четырех туров чемпионата.

Встреча ЦСКА — «Спартак» состоится в 7-м туре Тинькофф РПЛ на «Открытие Арене» в воскресенье, 13 сентября. Начало встречи — в 19.00 мск.

Полностью расписание ближайших туров РПЛ можно посмотреть — здесь

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25484.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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