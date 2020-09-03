Стала известна дата дерби между ЦСКА и «Спартаком»
15:15
Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь ближайших четырех туров чемпионата.
Встреча ЦСКА — «Спартак» состоится в 7-м туре Тинькофф РПЛ на «Открытие Арене» в воскресенье, 13 сентября. Начало встречи — в 19.00 мск.
Полностью расписание ближайших туров РПЛ можно посмотреть — здесь
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи