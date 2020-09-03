Стала известна дата дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала календарь ближайших четырех туров чемпионата.

Встреча ЦСКА — «Спартак» состоится в 7-м туре Тинькофф РПЛ на «Открытие Арене» в воскресенье, 13 сентября. Начало встречи — в 19.00 мск.

Полностью расписание ближайших туров РПЛ можно посмотреть — здесь