«У иностранцев там намного больше поблажек». Горшков признался, что уходил из «Зенита» с «широчайшей улыбкой»
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал об уходе из «Зенита» летом 2026 года. В разговоре с пресс-службой самарцев 27-летний футболист признался, что покидал Петербург с широчайшей улыбкой, а также высказался о конкуренции с легионерами.
«Может, им стало меня жалко»
Горшков перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в июле 2024-го. Спустя два года он вернулся в Самару, подписав трехлетний контракт.
«Каково это — уходить из «Зенита»? Я не могу вам все рассказать, ребята. Бывает по-разному. Андрей Мостовой уходил со слезами, а я уходил, наоборот, с широчайшей улыбкой. Я понимал, что пришел за определенными целями, я их добился. И я понимал, что я возвращаюсь туда, где меня ждут и любят. Наверное, это даже самое основное, что у меня вызывало улыбку», — рассказал Горшков в подкасте, опубликованном на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».
Сам момент расторжения контракта защитник вспомнил отдельно.
«Когда я подписал заявление о расторжении, вышел очень довольный, счастливый, сразу начал всем звонить, что все, я перехожу в Самару. Много всего там было. И большую роль агент сыграл. И я сам. Но, думаю, может быть, им стало жалко меня и «Зенит» меня решил отпустить. Не знаю», — добавил Юрий.
Горшков рассказал и о конкуренции с иностранцами. По его мнению, отношение к российским футболистам было несправедливым.
«Понятно, что отношение не 50 на 50, оно неравнозначное. У иностранцев там намного больше поблажек и возможностей ошибиться. Есть знаменитая история в «Зените» — мы с ребятами над ней смеялись: я наигрывался в составе на тренировке и допустил одну ошибку. Одну ошибку. Сразу же крикнули: «Юр, отдай манишку Педро». И эта история постоянно всплывала в шутках. Мы, условно, играем, тренируемся, играем в квадрат. Квадрат на 15 минут. И я мог 14 минут не заходить в квадрат, то есть не терять ни одного мяча. И потом, теряя один мяч, сразу шутка: «Юр, манишку отдай Педро». То есть я не мог себе позволить ошибиться ни одного раза... Иностранцы могли. Русским там чуть сложнее, потому что всего три места в составе и ты должен быть даже не равнозначен, а на голову сильнее, чтобы занять это легионерское место в составе», — отметил защитник.
Впрочем, назвать два года в Петербурге совсем неудачными нельзя. Горшков провел 43 официальных матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. В общей сложности он отыграл 2220 минут.
За это время защитник завоевал три трофея, включая золото РПЛ в сезоне-2025/26. Однако полноценным игроком основы так и не стал. На левом фланге обороны ему приходилось конкурировать прежде всего с капитаном «Зенита» Дугласом Сантосом.
После возвращения в Самару его игровая практика заметно выросла. В нынешнем сезоне Горшков провел 15 встреч во всех турнирах и набрал 1163 минуты. Это больше половины того времени, которое он получил за два года в Петербурге.
Круговой тоже говорил о привилегированном положении иностранцев в «Зените»
Любопытно, что ранее по похожей причине из «Зенита» ушел другой российский защитник — Данил Круговой. В конце 2023 года он подписал предварительное соглашение с ЦСКА, решив не продлевать контракт с сине-бело-голубыми. Однако расставание получилось скандальным.
После того как руководство петербургского клуба узнало о договоренности с армейцами, Кругового отправили во вторую команду. Позднее 28-летний футболист подробно рассказал о произошедшем в интервью Sport24.
«Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт. Но меня не устраивало мое положение в клубе», — объяснял Данил.
Защитник признавал, что действовал за спиной у руководства петербургского клуба.
«Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора», — отмечал Круговой.
Он также конкурировал за место в составе с Дугласом Сантосом и после ухода не скрывал недовольства отношением к российским футболистам.
«У легионеров в «Зените» привилегированное положение? Наверное, да. Ну, взять даже эту ситуацию с Венделом. Он регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл. А его конкурент, который добросовестно пахал, — не играл. Со мной и Дугласом прошлой зимой было что-то похожее... Он просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до. Но в итоге на первую игру после возобновления чемпионата вышел он, а не я. Мне это трудно принять», — рассказывал Круговой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3