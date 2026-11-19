«У иностранцев там намного больше поблажек». Горшков признался, что уходил из «Зенита» с «широчайшей улыбкой»

Остались обиды на петербургский клуб?

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал об уходе из «Зенита» летом 2026 года. В разговоре с пресс-службой самарцев 27-летний футболист признался, что покидал Петербург с широчайшей улыбкой, а также высказался о конкуренции с легионерами.

«Может, им стало меня жалко»

Горшков перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в июле 2024-го. Спустя два года он вернулся в Самару, подписав трехлетний контракт.

«Каково это — уходить из «Зенита»? Я не могу вам все рассказать, ребята. Бывает по-разному. Андрей Мостовой уходил со слезами, а я уходил, наоборот, с широчайшей улыбкой. Я понимал, что пришел за определенными целями, я их добился. И я понимал, что я возвращаюсь туда, где меня ждут и любят. Наверное, это даже самое основное, что у меня вызывало улыбку», — рассказал Горшков в подкасте, опубликованном на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

Сам момент расторжения контракта защитник вспомнил отдельно.

«Когда я подписал заявление о расторжении, вышел очень довольный, счастливый, сразу начал всем звонить, что все, я перехожу в Самару. Много всего там было. И большую роль агент сыграл. И я сам. Но, думаю, может быть, им стало жалко меня и «Зенит» меня решил отпустить. Не знаю», — добавил Юрий.

Горшков рассказал и о конкуренции с иностранцами. По его мнению, отношение к российским футболистам было несправедливым.

«Понятно, что отношение не 50 на 50, оно неравнозначное. У иностранцев там намного больше поблажек и возможностей ошибиться. Есть знаменитая история в «Зените» — мы с ребятами над ней смеялись: я наигрывался в составе на тренировке и допустил одну ошибку. Одну ошибку. Сразу же крикнули: «Юр, отдай манишку Педро». И эта история постоянно всплывала в шутках. Мы, условно, играем, тренируемся, играем в квадрат. Квадрат на 15 минут. И я мог 14 минут не заходить в квадрат, то есть не терять ни одного мяча. И потом, теряя один мяч, сразу шутка: «Юр, манишку отдай Педро». То есть я не мог себе позволить ошибиться ни одного раза... Иностранцы могли. Русским там чуть сложнее, потому что всего три места в составе и ты должен быть даже не равнозначен, а на голову сильнее, чтобы занять это легионерское место в составе», — отметил защитник.

Впрочем, назвать два года в Петербурге совсем неудачными нельзя. Горшков провел 43 официальных матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. В общей сложности он отыграл 2220 минут.

За это время защитник завоевал три трофея, включая золото РПЛ в сезоне-2025/26. Однако полноценным игроком основы так и не стал. На левом фланге обороны ему приходилось конкурировать прежде всего с капитаном «Зенита» Дугласом Сантосом.

После возвращения в Самару его игровая практика заметно выросла. В нынешнем сезоне Горшков провел 15 встреч во всех турнирах и набрал 1163 минуты. Это больше половины того времени, которое он получил за два года в Петербурге.

Данил Круговой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Круговой тоже говорил о привилегированном положении иностранцев в «Зените»

Любопытно, что ранее по похожей причине из «Зенита» ушел другой российский защитник — Данил Круговой. В конце 2023 года он подписал предварительное соглашение с ЦСКА, решив не продлевать контракт с сине-бело-голубыми. Однако расставание получилось скандальным.

После того как руководство петербургского клуба узнало о договоренности с армейцами, Кругового отправили во вторую команду. Позднее 28-летний футболист подробно рассказал о произошедшем в интервью Sport24.

«Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт. Но меня не устраивало мое положение в клубе», — объяснял Данил.

Защитник признавал, что действовал за спиной у руководства петербургского клуба.

«Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора», — отмечал Круговой.

Он также конкурировал за место в составе с Дугласом Сантосом и после ухода не скрывал недовольства отношением к российским футболистам.

«У легионеров в «Зените» привилегированное положение? Наверное, да. Ну, взять даже эту ситуацию с Венделом. Он регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл. А его конкурент, который добросовестно пахал, — не играл. Со мной и Дугласом прошлой зимой было что-то похожее... Он просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до. Но в итоге на первую игру после возобновления чемпионата вышел он, а не я. Мне это трудно принять», — рассказывал Круговой.