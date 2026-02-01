Бабич присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубае: «Я готов к возвращению!»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич присоединился к остальной команде на тренировочном сборе в Дубае.

«Очень рад быть с командой и провести с ней эту часть предсезонки. Почти 4 месяца без них были тяжелыми. Я готов к возвращению!» — сказал Бабич в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

Бабич получил повреждение в октябре 2025 года в матче против «Ростова» (1:1) в 12-м туре РПЛ. 29-летнему сербу диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.