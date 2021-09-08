Спортивный юрист оценил возможность подачи протеста «Зенитом» на решение ФИФА по Малкому и Клаудиньо

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о решении ФИФА по футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Ранее РИА Новости сообщили, что по решению ФИФА игроки пропустят матчи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

«Футболистам ничего нельзя сделать в этой ситуации. Есть правила ФИФА, которые устанавливают, что клуб должен отпускать своих футболистов в сборные, если они не травмированы. Малком и Клаудиньо в сборные уехали, но потом клуб их отозвал обратно. Значит, клуб нарушил эти правила и не может использовать этих игроков в течение 5 дней после заключительного матча сборной. ФИФА поступил полностью в соответствии со своим регламентом», — сказал Прокопец «СЭ».

Также юрист оценил перспективу возможного протеста клуба по решению ФИФА.

«Зенит» может подать протест, но я не уверен, что за 2 дня это будет рассмотрено. Есть апелляционный комитет ФИФА, куда это можно направить. Даже если подадут протест, я не вижу оснований для отмены этого решения", — добавил Прокопец.