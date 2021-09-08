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Орлов прокомментировал запрет ФИФА Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах

13:04
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ФИФА запретила форварду Малкому и хавбеку Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах.

«Плохо, конечно! Но что сделаешь? Плохо и все! Ошибка клуба? Я не в курсе ситуации, у них были свои соображения. Надо разбираться, послушать Медведева...» — сказал Орлов «СЭ».

Ранее РИА Новости сообщили, что игроки пропустят матчи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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