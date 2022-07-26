РПЛ поправила таблицу, «Спартак» теперь не второй

РПЛ опубликовала исправленную таблицу после двух туров сезона-2022/23.

Сразу после завершения тура «Спартак» занимал второе место в таблице. В исправленной версии красно-белые идут на третьей строчке.

На второе место поднялось «Динамо», поскольку бело-голубые при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком, «Химками» и «Ахматом» обладают лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Лидером таблицы после двух туров является ЦСКА. Армейцы стали единственными, кому удалось одержать две победы подряд на старте сезона.

Третий тур РПЛ-2022/23 пройдет с 29 по 31 июля.