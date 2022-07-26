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Сегодня, 11:30

РПЛ поправила таблицу, «Спартак» теперь не второй

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мацей Рыбус и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РПЛ опубликовала исправленную таблицу после двух туров сезона-2022/23.

Сразу после завершения тура «Спартак» занимал второе место в таблице. В исправленной версии красно-белые идут на третьей строчке.

На второе место поднялось «Динамо», поскольку бело-голубые при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком, «Химками» и «Ахматом» обладают лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Лидером таблицы после двух туров является ЦСКА. Армейцы стали единственными, кому удалось одержать две победы подряд на старте сезона.

Третий тур РПЛ-2022/23 пройдет с 29 по 31 июля.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
7
14
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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