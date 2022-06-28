В «Торпедо» объяснили, как Кутепов может усилить команду на следующий сезон

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин ответил на вопрос «СЭ», как защитник Илья Кутепов может усилить команду в следующем сезоне.

— Почему Кутепов может усилить «Торпедо»? В прошедшем сезоне он не имел стабильной игровой практики.

— В прошлом сезоне мы взяли Померко, который пропустил более более полутора лет — и ничего страшного, отыграл очень здорово весь сезон. Кожемякин тоже отыграл после повреждения. У нас в медицинском штабе высококвалифицированные специалисты, они знают свое дело в работе с футболистами. Никаких проблем сейчас вообще не вижу. Илья полностью готов. Уверен, никаких проблем не будет.

Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.