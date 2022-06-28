В «Торпедо» объяснили, как Кутепов может усилить команду на следующий сезон
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин ответил на вопрос «СЭ», как защитник Илья Кутепов может усилить команду в следующем сезоне.
— Почему Кутепов может усилить «Торпедо»? В прошедшем сезоне он не имел стабильной игровой практики.
— В прошлом сезоне мы взяли Померко, который пропустил более более полутора лет — и ничего страшного, отыграл очень здорово весь сезон. Кожемякин тоже отыграл после повреждения. У нас в медицинском штабе высококвалифицированные специалисты, они знают свое дело в работе с футболистами. Никаких проблем сейчас вообще не вижу. Илья полностью готов. Уверен, никаких проблем не будет.
Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.
В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Факел
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|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -