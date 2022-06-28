В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможной продаже клуба компании «Евраз»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» очередные слухи о якобы грядущем переходе красно-белых от Леонида Федуна в стороннее владение.

— Насколько мне известно, информация «РБ» о том, что клуб может быть приобретен у нынешнего владельца компанией «Евраз», не соответствует действительности — такой вариант акционеры не рассматривают. Ваш комментарий?

— Совсем недавно председатель совета директоров дал комментарий на тему своего будущего в «Спартаке». Этот комментарий по-прежнему актуален.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России.