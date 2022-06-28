Кутепов рассказал о диалоге с руководством «Спартака» перед уходом из клуба

Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос «СЭ» об уходе из клуба.

— Как попрощались со «Спартаком»? Очень много лет провели в клубе, но в конце что-то не задалось. Почему? Есть понимание?

— Нормально: обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт и все.

— Неужели не было возможности продлить его?

— Почему не было? Возможность есть всегда, но так сложилось.

— Не грустно, что все так получилось?

— Нет, почему. Это жизнь. Что делать.

— Не было желания со стороны руководства?

—Ну почему? Мы общались, но не пришли к общему знаменателю.

— Ну теперь увидим вас в «Торпедо».

— Посмотрим.

Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.