Кутепов — об уходе из «Спартака»: «Общались с руководством, не пришли к общему знаменателю. Обнялись — поцеловались»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос «СЭ» об уходе из клуба.
— Как попрощались со «Спартаком»? Очень много лет провели в клубе, но в конце что-то не задалось. Почему? Есть понимание?
— Нормально: обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт и все.
— Неужели не было возможности продлить его?
— Почему не было? Возможность есть всегда, но так сложилось.
— Не грустно, что все так получилось?
— Нет, почему. Это жизнь. Что делать.
— Не было желания со стороны руководства?
—Ну почему? Мы общались, но не пришли к общему знаменателю.
— Ну теперь увидим вас в «Торпедо».
— Посмотрим.
Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.
В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -