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Кутепов — об уходе из «Спартака»: «Общались с руководством, не пришли к общему знаменателю. Обнялись — поцеловались»

Кутепов рассказал о диалоге с руководством «Спартака» перед уходом из клуба
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос «СЭ» об уходе из клуба.

— Как попрощались со «Спартаком»? Очень много лет провели в клубе, но в конце что-то не задалось. Почему? Есть понимание?

— Нормально: обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт и все.

— Неужели не было возможности продлить его?

— Почему не было? Возможность есть всегда, но так сложилось.

— Не грустно, что все так получилось?

— Нет, почему. Это жизнь. Что делать.

— Не было желания со стороны руководства?

—Ну почему? Мы общались, но не пришли к общему знаменателю.

— Ну теперь увидим вас в «Торпедо».

— Посмотрим.

Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Илья Кутепов
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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