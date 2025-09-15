Спортивный директор «Спартака» уверен, что клуб будет готов к новому лимиту на легионеров
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о работе на российском трансферном рынке в связи с ожидаемыми изменениями лимита на легионеров в РПЛ.
— Кто будет помогать вам на российском рынке? С учетом изменений лимита это очень важный аспект работы.
— Это будет мой помощник Марко Бискупович. Он уже хорошо проявил себя с момента прихода в «Спартак, а ранее проделал большую работу в Федерации футбола Чили. У нас есть команда, которая работает над новой программой развития. В нее входят аналитики, тренеры... Есть новая программа «фаст-трек», где мы работаем индивидуально с игроками от «Спартака-2» и молодежки до до команд 15-16-летних ребят. Рассматриваем вопросы улучшения нашей академии.
В последнее время у меня было много работы по трансферам, продлению контрактов — в основном это касалось первой команды и «Спартака-2». Но теперь до зимы мы уделим максимум времени нашей структуре и сделаем упор на развитие. Я верю в развитие молодых российских игроков и в то, что мы должны быть самодостаточными. И если новый лимит на легионеров будет принят... Сейчас много спекуляций на эту тему, а я не хочу заниматься сплетнями. Так вот, если лимит поменяется, я полностью уверен, что мы будем к нему готовы, — сказал Кахигао.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
Московский клуб за последние три трансферных окна подписал 15 новых футболистов, большинство из которых были легионеры. За этот период команду пополнили пятеро россиян: вратари Александр Довбня и Илья Помазун, защитник Илья Самошников, полузащитник Игорь Дмитриев и нападающий Антон Заболотный.
Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора «Спартака» в мае 2025 года. По сообщению на официальном сайте клуба, он возглавил новый отдел рекрутинга.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
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2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1