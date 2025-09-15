Спортивный директор «Спартака» уверен, что клуб будет готов к новому лимиту на легионеров

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о работе на российском трансферном рынке в связи с ожидаемыми изменениями лимита на легионеров в РПЛ.

— Кто будет помогать вам на российском рынке? С учетом изменений лимита это очень важный аспект работы.

— Это будет мой помощник Марко Бискупович. Он уже хорошо проявил себя с момента прихода в «Спартак, а ранее проделал большую работу в Федерации футбола Чили. У нас есть команда, которая работает над новой программой развития. В нее входят аналитики, тренеры... Есть новая программа «фаст-трек», где мы работаем индивидуально с игроками от «Спартака-2» и молодежки до до команд 15-16-летних ребят. Рассматриваем вопросы улучшения нашей академии.

В последнее время у меня было много работы по трансферам, продлению контрактов — в основном это касалось первой команды и «Спартака-2». Но теперь до зимы мы уделим максимум времени нашей структуре и сделаем упор на развитие. Я верю в развитие молодых российских игроков и в то, что мы должны быть самодостаточными. И если новый лимит на легионеров будет принят... Сейчас много спекуляций на эту тему, а я не хочу заниматься сплетнями. Так вот, если лимит поменяется, я полностью уверен, что мы будем к нему готовы, — сказал Кахигао.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Московский клуб за последние три трансферных окна подписал 15 новых футболистов, большинство из которых были легионеры. За этот период команду пополнили пятеро россиян: вратари Александр Довбня и Илья Помазун, защитник Илья Самошников, полузащитник Игорь Дмитриев и нападающий Антон Заболотный.

Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора «Спартака» в мае 2025 года. По сообщению на официальном сайте клуба, он возглавил новый отдел рекрутинга.