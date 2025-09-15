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Спортивный директор «Спартака» уверен, что клуб будет готов к новому лимиту на легионеров

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Франсис Кахигао.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о работе на российском трансферном рынке в связи с ожидаемыми изменениями лимита на легионеров в РПЛ.

— Кто будет помогать вам на российском рынке? С учетом изменений лимита это очень важный аспект работы.

— Это будет мой помощник Марко Бискупович. Он уже хорошо проявил себя с момента прихода в «Спартак, а ранее проделал большую работу в Федерации футбола Чили. У нас есть команда, которая работает над новой программой развития. В нее входят аналитики, тренеры... Есть новая программа «фаст-трек», где мы работаем индивидуально с игроками от «Спартака-2» и молодежки до до команд 15-16-летних ребят. Рассматриваем вопросы улучшения нашей академии.

В последнее время у меня было много работы по трансферам, продлению контрактов — в основном это касалось первой команды и «Спартака-2». Но теперь до зимы мы уделим максимум времени нашей структуре и сделаем упор на развитие. Я верю в развитие молодых российских игроков и в то, что мы должны быть самодостаточными. И если новый лимит на легионеров будет принят... Сейчас много спекуляций на эту тему, а я не хочу заниматься сплетнями. Так вот, если лимит поменяется, я полностью уверен, что мы будем к нему готовы, — сказал Кахигао.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Московский клуб за последние три трансферных окна подписал 15 новых футболистов, большинство из которых были легионеры. За этот период команду пополнили пятеро россиян: вратари Александр Довбня и Илья Помазун, защитник Илья Самошников, полузащитник Игорь Дмитриев и нападающий Антон Заболотный.

Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора «Спартака» в мае 2025 года. По сообщению на официальном сайте клуба, он возглавил новый отдел рекрутинга.

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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Кахигао — об отношениях с агентом Андреевым: «Никогда не встречался и не общался с ним»

РПЛ: расписание матчей 9-го тура чемпионата России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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