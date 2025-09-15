РПЛ: расписание матчей 9-го тура чемпионата России

Матчи 9-го тура РПЛ пройдут с 20 по 22 сентября. Время начала — московское.

Расписание 9-го тура РПЛ

20 сентября, суббота

14.30. «Пари НН» — «Ахмат»

16.45. «Акрон» — «Рубин»

19.30. «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

21 сентября, воскресенье

12.00. «Оренбург» — «Динамо»

14.30. «Спартак» — «Крылья Советов»

17.00. «Балтика» — «Ростов»

19.30. «Краснодар» — «Зенит»

22 сентября, понедельник

19.00. «Сочи» — ЦСКА

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