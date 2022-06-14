Спортивный директор «Спартака» Каттани назвал срок контракта главного тренера Абаскаля

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции раскрыл детали контракта нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Контракт рассчитан на 2 года, с ним приедет его помощник и тренер по физподготовке. Останутся некоторые члены из прошлого тренерского штаба. Есть ли пункт в контракте о досрочном отъезде Абаскаля? Этими вещами я не занимаюсь.

Мы сейчас говорим не о ситуации с Паоло. Мы принимаем решение исходя из ситуации, которая есть. Всякие случаи бывают в переговорах. Иногда тренер обещает одно, а потом делает другое. Мы это понимаем», — сказал Каттани.

10 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с 33-летним Абаскалем.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».