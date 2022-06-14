Каттани: «В «Спартаке» должен быть тренер, который будет страдать»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своем подходе к выбору главного тренера команды.

«Пока я — спортивный директор «Спартака», здесь не будет тренера, который хочет набить кошелек и думает о том, как побыстрее уехать с тренировки и поиграть в гольф. Здесь должен быть тренер, который будет страдать. Ему нужна высочайшая подготовленность и желание выходить за свои лимиты. Любое решение здесь — всегда риск. Речь идет не об увольнении, а о риске», — сказал Каттани на пресс-конференции.

10 июня новым главным тренером «Спартака» стал 33-летний Гильермо Абаскаль. До московской команды специалист работал в швейцарском «Базеле».