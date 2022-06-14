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Каттани: «В «Спартаке» должен быть тренер, который будет страдать»

Спортивный директор «Спартака» Каттани объяснил, какими критериями руководствовался при выборе нового тренера
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своем подходе к выбору главного тренера команды.

«Пока я — спортивный директор «Спартака», здесь не будет тренера, который хочет набить кошелек и думает о том, как побыстрее уехать с тренировки и поиграть в гольф. Здесь должен быть тренер, который будет страдать. Ему нужна высочайшая подготовленность и желание выходить за свои лимиты. Любое решение здесь — всегда риск. Речь идет не об увольнении, а о риске», — сказал Каттани на пресс-конференции.

10 июня новым главным тренером «Спартака» стал 33-летний Гильермо Абаскаль. До московской команды специалист работал в швейцарском «Базеле».

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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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