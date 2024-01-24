Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «На сборах идет хорошая плановая работа»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о том, как проходят сборы команды в ОАЭ.

«Идет хорошая плановая работа на сборах. Но пока рано делать выводы по первым тренировкам», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

В середине января ростовчане прошли медобследование в Москве, после чего вылетели на сборы в ОАЭ. Там «Ростов» провел два товарищеских матча — против «Динамо» из Саморканда (4:1) и московской «Родины» (1:2). Со 2 по 14 февраля команда Валерия Карпина примет участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

После 18 туров южный клуб располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком.