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Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «На сборах идет хорошая плановая работа»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о том, как проходят сборы команды в ОАЭ.

«Идет хорошая плановая работа на сборах. Но пока рано делать выводы по первым тренировкам», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

В середине января ростовчане прошли медобследование в Москве, после чего вылетели на сборы в ОАЭ. Там «Ростов» провел два товарищеских матча — против «Динамо» из Саморканда (4:1) и московской «Родины» (1:2). Со 2 по 14 февраля команда Валерия Карпина примет участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

После 18 туров южный клуб располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rostova-na-sborah-idet-horoshaya-planovaya-rabota/
Футбол
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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