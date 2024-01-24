«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Акрону»
«Локомотив» в товарищеском матче уступил команде Мелбет-Первой лиги «Акрону» — 0:2.
Иван Чудин и Владислав Галкин забили два безответных гола в ворота железнодорожников.
Следующая игра «Локомотива» на сборе в ОАЭ состоится с 31 января. Соперник — «Урал».
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» — «Акрон» — 0:2 (0:2)
Голы: Чудин, 19 (0:1). Галкин, 22 (0:2).
«Локомотив»: Лантратов (Митров, 46), Самошников, Морозов (Сильянов, 46), Кузьмичев (Лукиных, 46), Митай (Жемалетдинов, 46), Баринов (Погостнов, 46), Глушенков (Раков, 46), Пиняев (Топинка, 46. Радиковский, 75), Карпукас (Батраков, 46), Миранчук (Сарвели, 46), Дзюба (Сулейманов, 46).
«Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Данилкин, Анджелкович, Килин, Чудин, Глушков, Галкин, Галоян, Погосов, Эльдарушев.
24 января. Абу-Даби. Стадион «Zayed Cricket Stadium».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5