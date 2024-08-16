Дмитриев — о переходе в «Спартак»: «Никаких сомнений не было. Я воспитанник не только «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход в московский клуб.

«Никаких сомнений в переходе в «Спартак» не было. Я воспитанник не только «Зенита», но и СШОР «Зенит» и «Коломяги». Много команд можно перечислить. Не было никаких предубеждений», — сказал Дмитриев «СЭ».

Дмитриев присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. В сезоне-2023/24 в составе «Урала» полузащитник провел 35 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.