Спортдиректор «Оренбурга»: «Томпсон вернулся в общую группу»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник Хорди Томпсон занимается в общей группе.
«Томпсон работал отдельно от команды с тренером по физподготовке, набирал кондиции. Уже несколько дней он в общей группе начал работать, плюс занимается отдельно. Надеюсь, что к старту чемпионата он подойдет в хорошей форме. Та скандальная история на родине? Эта история не совсем правдивая, скажем так, поэтому не очень хочется ее комментировать», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.
В прошлом сезоне 19-летний чилиец провел за «Оренбург» 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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