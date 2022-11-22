Спортивный директор «Оренбурга» Андреев отреагировал на новость о том, что игроков его клубу подбирают скауты «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что игроков его клубу подбирают скауты «Зенита». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

— Писали, что трансферами «Оренбурга» занимаются селекционеры «Зенита».

— Желтую прессу я не читаю, поэтому не видел эту новость или статью. Ну вот что могут сделать для нас селекционеры «Зенита»? Когда мы общаемся с потенциальными новичками, Марцел проводит со всеми видеоконференцию. Так было и с латиноамериканцами: мы записывали видео, разговаривали, знакомились.

Здесь важно понимать: чтобы привезти латиноамериканца в Оренбург, нужно приложить много усилий. Они знают, что такое Москва и Санкт-Петербург, знают ЦСКА, «Зенит», «Спартак». А на «Оренбург» первая реакция такая: «Что? Где это? Какая лига?»

Но когда Личка включался в процесс, игроки узнавали, в какой футбол будут играть, какие идеи у тренера. Я был на этих переговорах и видел, как они сначала были ошарашены, а затем реакция менялась на улыбки и интерес к проекту. Марцел очень сильно повлиял на то, что наши латиноамериканцы все-таки сюда приехали.

— Что вам приглянулось в Вере? Как вы разглядели в нем потенциал?

— Вера был на лидирующих позициях в чемпионате Аргентины по скоростному продвижению мяча вперед. Что он теперь делает и в РПЛ, по этому показателю он и у нас в топе.

Изначально под философию Марцела мы делали акцент в селекции на атакующих полузащитниках под наш бюджет. Нам были необходимы «восьмерки», а также крайние нападающие.

Веру предложил Домингес — мы сели смотреть, изучили его показатели. Долго анализировали статистику. Чори тоже владел информацией по нему: что это за игрок, в чем его сила. И донес до нас свое видение. Поговорили с игроком — Вера оказался не против приехать в Россию, поэтому все сложилось. Это интересный футболист.

— Однозначно.

— Когда я увидел Веру и то, как он работает с мячом, как в финальной трети завершает и отдает, все сразу стало понятно. По такому футболисту мнение формируется быстро.

— Талалаев рассказывал, что в «Ахмате» тоже просматривали Веру, но не решились его подписать.

— Определенные опасения были. Но у нас есть Марцел, который играл в Испании и отлично знает язык. Это важный фактор, когда ты сам без переводчика можешь донести информацию до футболиста, а он тебя слушает и понимает. Марцел по менталитету — европейский тренер. Он помог адаптироваться игрокам к команде и требованиям. Личка сыграл огромную роль в том, что все новички так органично влились.