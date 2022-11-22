Спортивный директор «Оренбурга» — о новости, что клубу подбирают игроков селекционеры «Зенита»: «Желтую прессу я не читаю»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что игроков его клубу подбирают скауты «Зенита». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
— Писали, что трансферами «Оренбурга» занимаются селекционеры «Зенита».
— Желтую прессу я не читаю, поэтому не видел эту новость или статью. Ну вот что могут сделать для нас селекционеры «Зенита»? Когда мы общаемся с потенциальными новичками, Марцел проводит со всеми видеоконференцию. Так было и с латиноамериканцами: мы записывали видео, разговаривали, знакомились.
Здесь важно понимать: чтобы привезти латиноамериканца в Оренбург, нужно приложить много усилий. Они знают, что такое Москва и Санкт-Петербург, знают ЦСКА, «Зенит», «Спартак». А на «Оренбург» первая реакция такая: «Что? Где это? Какая лига?»
Но когда Личка включался в процесс, игроки узнавали, в какой футбол будут играть, какие идеи у тренера. Я был на этих переговорах и видел, как они сначала были ошарашены, а затем реакция менялась на улыбки и интерес к проекту. Марцел очень сильно повлиял на то, что наши латиноамериканцы все-таки сюда приехали.
— Что вам приглянулось в Вере? Как вы разглядели в нем потенциал?
— Вера был на лидирующих позициях в чемпионате Аргентины по скоростному продвижению мяча вперед. Что он теперь делает и в РПЛ, по этому показателю он и у нас в топе.
Изначально под философию Марцела мы делали акцент в селекции на атакующих полузащитниках под наш бюджет. Нам были необходимы «восьмерки», а также крайние нападающие.
Веру предложил Домингес — мы сели смотреть, изучили его показатели. Долго анализировали статистику. Чори тоже владел информацией по нему: что это за игрок, в чем его сила. И донес до нас свое видение. Поговорили с игроком — Вера оказался не против приехать в Россию, поэтому все сложилось. Это интересный футболист.
— Однозначно.
— Когда я увидел Веру и то, как он работает с мячом, как в финальной трети завершает и отдает, все сразу стало понятно. По такому футболисту мнение формируется быстро.
— Талалаев рассказывал, что в «Ахмате» тоже просматривали Веру, но не решились его подписать.
— Определенные опасения были. Но у нас есть Марцел, который играл в Испании и отлично знает язык. Это важный фактор, когда ты сам без переводчика можешь донести информацию до футболиста, а он тебя слушает и понимает. Марцел по менталитету — европейский тренер. Он помог адаптироваться игрокам к команде и требованиям. Личка сыграл огромную роль в том, что все новички так органично влились.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2