Тихонов считает, что «Спартаку» нужен хороший центральный защитник для борьбы за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением, что нужно московской команде для борьбы за чемпионство РПЛ.

«Сто процентов нужен еще хороший центральный защитник. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо приобретать новых футболистов», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).