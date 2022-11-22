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Сегодня, 13:19

В «Динамо» подтвердили, что Норманн не сыграет за клуб до конца года

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию о том, что полузащитник Матиас Норманн пропустит ближайшие матчи Кубка России.

«Сможет ли Норманн сыграть за «Динамо» до конца года? Нет, он пропустит оставшиеся два матча кубка», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «СЭ» сообщил, что полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не сможет выйти на поле до конца года из-за травмы.

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

Матиас Норманн
Футбол
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1
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3
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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