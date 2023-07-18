Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Ярошик спокойно получил визу, никаких проблем нет»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что у главного тренера команды Иржи Ярошика нет проблем с визой.
«Никаких проблем с визой нет, Иржи спокойно все получил. Команда в полном составе вернулась в Оренбург, мы готовимся к сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».
23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
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|Краснодар
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|0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
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|0
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|0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
|0
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|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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