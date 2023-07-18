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Сегодня, 14:47

Олич считает, что Марио будет чувствовать себя в «Зените» как дома: «Там больше говорят на португальском, чем на русском»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Ивица Олич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист ЦСКА Ивица Олич в комментарии «СЭ» высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я читал о том, что Марио перешел в «Зенит». Переход в «Зенит» — хороший трансфер. У Марио большой опыт. Если он не будет получать травмы, уверен, он сможет еще два-три года отыграть на хорошем уровне и помочь «Зениту». Марио хочет выигрывать и пришел в команду, которая претендует на чемпионство каждый год. Это хорошая команда. Там играет много бразильцев, при этом он будет в России.

В «Зените» больше говорят на португальском, чем на русском. Марио будет там, как дома. А с другой стороны, он очень хорошо знает российский футбол и ему не нужно время на адаптацию. Главное, чтобы не было травм, чтобы он хорошо подготовился и тогда он сможет помочь «Зениту» своим опытом и качествами», — сказал Олич «СЭ».

 
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17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее 32-летний футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Ивица Олич
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
5
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
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Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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