Олич считает, что Марио будет чувствовать себя в «Зените» как дома: «Там больше говорят на португальском, чем на русском»
Экс-футболист ЦСКА Ивица Олич в комментарии «СЭ» высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Я читал о том, что Марио перешел в «Зенит». Переход в «Зенит» — хороший трансфер. У Марио большой опыт. Если он не будет получать травмы, уверен, он сможет еще два-три года отыграть на хорошем уровне и помочь «Зениту». Марио хочет выигрывать и пришел в команду, которая претендует на чемпионство каждый год. Это хорошая команда. Там играет много бразильцев, при этом он будет в России.
В «Зените» больше говорят на португальском, чем на русском. Марио будет там, как дома. А с другой стороны, он очень хорошо знает российский футбол и ему не нужно время на адаптацию. Главное, чтобы не было травм, чтобы он хорошо подготовился и тогда он сможет помочь «Зениту» своим опытом и качествами», — сказал Олич «СЭ».
17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее 32-летний футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -