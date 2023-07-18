Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы чемпионата России»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о главной задаче клуба на предстоящий сезон РПЛ.

«Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Мы были серебряными призерами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время», — приводит «РБ Спорт» слова Рубашко.

Также он ответил на вопрос, велик ли кредит доверия у главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Считаю, что это некорректный вопрос. Как можно работать с тренером, если нет ему доверия? Есть такие клубы, которые назначают тренеров, в которых не уверены?» — добавил гендиректор.

По итогам сезона-2022/23 «Сочи» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ сочинская команда сыграет с «Балтикой». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.