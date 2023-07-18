Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы чемпионата России»
Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о главной задаче клуба на предстоящий сезон РПЛ.
«Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Мы были серебряными призерами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время», — приводит «РБ Спорт» слова Рубашко.
Также он ответил на вопрос, велик ли кредит доверия у главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
«Считаю, что это некорректный вопрос. Как можно работать с тренером, если нет ему доверия? Есть такие клубы, которые назначают тренеров, в которых не уверены?» — добавил гендиректор.
По итогам сезона-2022/23 «Сочи» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ сочинская команда сыграет с «Балтикой». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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