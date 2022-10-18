Андреев — о будущем Сычевого: «Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то мы отпустим его»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего команды Владимира Сычевого.

«Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его (Смеется). На данный момент предложений нет. Он футболист «Оренбурга».

Не боится ли он конкуренции с Владимиром Обуховым? Не думаю. Хорошо, когда тренеру есть из кого выбирать", — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах за «Оренбург», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.