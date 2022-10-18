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Юрист Добровинский поздравил Хохлова с победой в суде по иску к Facebook*

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Юрист Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» частично удовлетворенный иск экс-тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова к Facebook* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Я хочу поздравить одного из своих любимых игроков московского «Динамо» Дмитрия Хохлова с победой. Победа всегда важна, как в спорте, так и в жизни. Но сложилась очень забавная ситуация: теперь, если кто-то хочет высказаться в духе: «А вас, Хохлов, я ...», закончить фразу можно, как угодно, главное, с заглавной буквы написать», — сказал Добровинский «СЭ».

По решению Солнцевского суда Москвы 46-летний российский экс-футболист получит 65 миллионов рублей за блокировку его фамилии в соцсети.

Ранее сообщалось, что Хохлов намерен взыскать в качестве морального ущерба с социальной сети 150 миллионов рублей.

Дмитрий Хохлов
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