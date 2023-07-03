Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Ярошик — хороший парень, ребята привыкают к нему»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о работе команды на сборах при новом главном тренере Иржи Ярошике.

«Пока все хорошо, идет естественный процесс адаптации. Тренировочный процесс сильно не изменился. Иржи — хороший парень, ребята привыкают к нему. Команда принимает его идеи, процесс коммуникации налажен. Посмотрим, что будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».