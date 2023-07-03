Агент Дркушича: «Информация о том, что Ваня недоволен в России, — неправда»

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что защитник Ваня Дркушич не собирается покидать «Сочи».

«Информация о том, что Ваня может быть-то недоволен в России, — неправда. Ваня один из лучших защитников лиги и это нормально, что он привлекает внимание многих клубов. Это единственная правда в новости. Ваня счастлив в России, у него нет никаких проблем с этим. Все так, как и раньше. Он уже не раз говорил, что ни при каких условиях не будет приостанавливать контракт», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 26 игр за сочинскую команду, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.