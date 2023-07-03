Агент Дркушича: «Информация о том, что Ваня недоволен в России, — неправда»
Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что защитник Ваня Дркушич не собирается покидать «Сочи».
«Информация о том, что Ваня может быть-то недоволен в России, — неправда. Ваня один из лучших защитников лиги и это нормально, что он привлекает внимание многих клубов. Это единственная правда в новости. Ваня счастлив в России, у него нет никаких проблем с этим. Все так, как и раньше. Он уже не раз говорил, что ни при каких условиях не будет приостанавливать контракт», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 26 игр за сочинскую команду, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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11
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12
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13
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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|22.07
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