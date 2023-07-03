Полузащитник «Спартака» Мартинс присоединится к команде 5 июля

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» рассказал, когда полузащитник Кристофер Мартинс вернется в расположение клуба.

«Ожидаем Мартинса послезавтра. Он вернется даже раньше, чем ему положено исходя из количества дней отпуска. Пройдёт медосмотр и присоединится к команде», — сказал Зеленов «СЭ».

26-летний хавбек в прошлом сезоне провел за «Спартак» 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.