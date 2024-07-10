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Сегодня, 08:45

Спортивный директор «Химок» рассказал о возможных изменениях в составе команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» об игроках, которые могут покинуть подмосковный клуб.

«Будем обсуждать это с руководством. До начала чемпионата решения будут приняты», — сказал Мамедов «СЭ».

Также спортивный директор «Химок» рассказал о планах по усилению команды.

«Рассматриваем усиление на все позиции. Где-то у нас есть перебор. Возможно, кого-то отправим в аренду, с кем-то, возможно, попрощаемся. У нас много игроков в составе сейчас. Конкретных позиций для усиления нет. Мы ищем качественных и доступных игроков, которые будут подходить нам по спортивной и финансовой составляющей. Переговоры мы ведем. Возможно, на этой неделе мы объявим наше следующее приобретение», — добавил Мамедов.

В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ.

ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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