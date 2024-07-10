Спортивный директор «Химок» рассказал о возможных изменениях в составе команды
Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» об игроках, которые могут покинуть подмосковный клуб.
«Будем обсуждать это с руководством. До начала чемпионата решения будут приняты», — сказал Мамедов «СЭ».
Также спортивный директор «Химок» рассказал о планах по усилению команды.
«Рассматриваем усиление на все позиции. Где-то у нас есть перебор. Возможно, кого-то отправим в аренду, с кем-то, возможно, попрощаемся. У нас много игроков в составе сейчас. Конкретных позиций для усиления нет. Мы ищем качественных и доступных игроков, которые будут подходить нам по спортивной и финансовой составляющей. Переговоры мы ведем. Возможно, на этой неделе мы объявим наше следующее приобретение», — добавил Мамедов.
В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -