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Тюкавин: «Идея выступить в шоу Медведевой прикольная»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на идею выступить на ледовом шоу фигуристки Евгении Медведевой.

Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.

«Надо обсудить с Женей этот вопрос, а еще поговорить с клубом. Но идея выступить в шоу прикольная», — цитирует Тюкавина Sport24.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Источник: Sport24
Константин Тюкавин
Фигурное катание
Футбол
Евгения Медведева
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