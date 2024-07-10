Тюкавин: «Идея выступить в шоу Медведевой прикольная»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на идею выступить на ледовом шоу фигуристки Евгении Медведевой.
Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.
«Надо обсудить с Женей этот вопрос, а еще поговорить с клубом. Но идея выступить в шоу прикольная», — цитирует Тюкавина Sport24.
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.
Источник: Sport24
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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