Спортивный директор «Химок»: «Мы должны пытаться бороться за высокие места»

В «Химках» назвали цели на сезон

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов рассказал «СЭ» о целях команды на сезон.

«Мы хотим закрепиться и стать крепкой и боевой командой в РПЛ, которая будет показывать классный футбол. Мы должны пытаться бороться за высокие места», — сказал Мамедов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ.