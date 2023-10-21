Спортивный директор «Факела» о поведении Калинина: «В раздевалке он не извинился перед командой»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил «СЭ» на вопрос о реакции защитника Игоря Калинина на отстранение от тренировок.

В субботу, 21 октября пресс-служба воронежцев сообщила, что Калинин отстранен от тренировок команды из-за отказа выйти на замену во втором тайме матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1)

«На сколько отстранили Калинина? Пока ничего не могу добавить к нашему официальному заявлению, посмотрим. В раздевалке игрок не извинился перед командой», — сказал Котов «СЭ».

В этом сезоне Калинин провел за «Факел» 3 игры. «Факел» с 12 очками вышел на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.