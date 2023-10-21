Морозов рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» или ЦСКА

Защитник «Локомотива Евгений Морозов рассказал о том, как он мог оказаться в академиях ЦСКА или «Спартака».

«Мог ли перейти в ЦСКА или «Спартак»? Да, но мне тогда было лет 10, наверное. В тот момент я приезжал на просмотр в «Спартак», ЦСКА и «Трудовые резервы». Везде меня взяли, но мы выбрали «Трудовые резервы». Мне мама помогала с выбором и жена одного тренера из Марьино, где мы жили. Плюс заметил, что в «Трудовых резервах» меня очень хотели видеть, тренер за мной даже домой приезжал. Это сильно подкупает. У «Спартака» и ЦСКА не было такого желания», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

В нынешнем сезонен 22-летний защитник провел за «Локомотив» 10 матчей и не отметился результативными действиями.