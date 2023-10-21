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Сегодня, 16:11

Морозов рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» или ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива Евгений Морозов рассказал о том, как он мог оказаться в академиях ЦСКА или «Спартака».

«Мог ли перейти в ЦСКА или «Спартак»? Да, но мне тогда было лет 10, наверное. В тот момент я приезжал на просмотр в «Спартак», ЦСКА и «Трудовые резервы». Везде меня взяли, но мы выбрали «Трудовые резервы». Мне мама помогала с выбором и жена одного тренера из Марьино, где мы жили. Плюс заметил, что в «Трудовых резервах» меня очень хотели видеть, тренер за мной даже домой приезжал. Это сильно подкупает. У «Спартака» и ЦСКА не было такого желания», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

В нынешнем сезонен 22-летний защитник провел за «Локомотив» 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-lokomotiva-morozov-rasskazal-chto-mog-okazat-sya-v-spartake-ili-tsska/
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
6
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
7
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

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П
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Роман Ежов

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Квинси Промес

Спартак

 4
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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