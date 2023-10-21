ЦСКА и «Рубин» не забили голов в Казани

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином» в матче 12-го тура РПЛ — 0:0.

Хозяева вышли вперед на 5-й минуте матча. Но главный арбитр матча Павел Кукуян отменил гол Николы Чумича. ВАР подсказал судье, что хавбек казанцев Иву сыграл рукой в начале атаки «Рубина».

ЦСКА набрал 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Рубина» — 13 очков и 10-е место.

Армейцы в следующем матче примут «Краснодар» 29 октября. Казанцы дома сыграют с «Балтикой» 27 октября.