Спортивный директор «Факела» усомнился в работе арбитра Шафеева: «Он недостоин судить РПЛ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» высказался об отмененном голе в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Считаю, что отмененный гол «Факела» — ошибка арбитра, — сказал Котов. Подавать запрос в ЭСК РФС? Какой смысл. Я надеюсь, что у нас компетентные органы все видели и без нас вынесут решение этому судье, который в принципе недостоин судить РПЛ. Так понимаю, что он не так много судил и не будет больше.

Можно ли это назвать заговором? Я это даже не хочу обсуждать. Дело не в заговоре, а в отдельных личностях, которые либо не знают материал и не умеют судить, либо делают что-то другое. Странно, когда в туре восемь матчей, и в игре, где что-то решается, ставят такого неопытного судью, который не может управлять игрой и не соответствует вообще РПЛ. Так же много вопросов к видеоарбитрам. Которые подсказывают. 30 секунд можно отмотать. Когда гол забивают, судья ничего не видит. Видеоарбитр ищет какой-то фол, которого вообще в принципе и нет. Из-за этого так".

На 53-й минуте матча арбитр Рафаэль Шафеев после вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Николая Еремина и просмотра видеоповторов зафиксировал фол воронежцев в атаке и отменил их гол. Рефери решил, что Мохамед Брахими нарушил правила в борьбе с Ренато Гойковичем.