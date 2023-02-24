Спортивный директор «Факела» Котов: «Вся информация про договорные матчи команды — бред»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на слухи о том, что воронежский клуб мог быть замешан в договорных матчах.

«Вся информация про договорные матчи «Факела» — бред. Это комментировать даже нормально нельзя. Полнейшая несерьезная чушь, которую обсуждать не хочется», — приводит Sport24 слова Котова.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежская команда набрала 13 очков за 17 туров.