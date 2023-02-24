Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Уилкшир: «Все идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился мыслями о второй части сезона РПЛ.

«Все идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу. Естественно, я надеюсь, что и «Динамо» сможет что-то показать во второй части сезона, еще вырастет как команда. В футболе так бывает, что за время перерыва многие вещи могут измениться. И не стоит забывать про «Спартак», они также являются угрозой для Питера», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» идет третьим, имея в активе 35 очков. Сезон РПЛ возобновится 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-vse-idet-k-tomu-chto-zenit-vy-igraet-chempionstvo-oni-kontroliruyut-rpl/
Люк Уилкшир
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Попытка провокации с флагом Украины на заседании ПАСЕ обернулась курьезом
Зеленский назвал сложной ситуацию на восточном направлении боевых действий
Спасатели приостановили работы на месте крушения вертолета на Сахалине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Уже были новости об этом»
Полузащитник ЦСКА Медина: «Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне»
Литвинов: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»
«Сочи» победил «Химки» в товарищеском матче
Медина пожелал Гайчу успехов в «Вероне»
Алонсо: «Чувствую себя хорошо и спокойно в «Краснодаре»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Уже были новости об этом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости