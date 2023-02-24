Уилкшир: «Все идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился мыслями о второй части сезона РПЛ.

«Все идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу. Естественно, я надеюсь, что и «Динамо» сможет что-то показать во второй части сезона, еще вырастет как команда. В футболе так бывает, что за время перерыва многие вещи могут измениться. И не стоит забывать про «Спартак», они также являются угрозой для Питера», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» идет третьим, имея в активе 35 очков. Сезон РПЛ возобновится 3 марта.