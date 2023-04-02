«Ростов» — «Торпедо»: в матче этих команд снова ошибочно назначен пенальти. Как и в первом круге

На 34-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Торпедо» арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистентов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота торпедовцев. До этого на 31-й минуте он никак не отреагировал на падение в штрафной площади Николая Комличенко, который боролся с Максимом Турищев, используя руки.

Затем видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Николай Еремин в течение долгого времени провели проверку и предложили Амелину отправиться к монитору и посмотреть повторы. К сожалению, они не показали ему повтор крупным планом со спин игроков. На нем было видно, что Комличенко сам взял «в замок» руку Турищева и тащил его за собой. Такой «финт» иногда раньше проходил у Артема Дзюбы, но он, спровоцировав соперника, успевал вовремя убрать свои руки. Комличенко не успел, но судьи этого не увидели. Или же не обратили на это внимания.

В итоге, как и в игре первого круга, которую «Ростов» выиграл (1:0), был ошибочно назначен 11-метровый удар. Тогда на 90+3-й минуте ошибся Ян Бобровский.