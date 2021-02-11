Спортивный директор «Аякса» подтвердил, что ведет активные переговоры по трансферу Промеса

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал, что клуб ведет активные переговоры со «Спартаком» относительно трансфера нападающего Квинси Промеса.

«В Голландии трансферное окно закрылось 1 февраля. Так что для нас это особый переговорный процесс, — приводит слова Овермарса Het Parool со ссылкой на ESPN. — Но я ожидаю, что Москва решит все вопросы».

Ранее сообщалось, что красно-белые продолжают переговоры с «Аяксом» о переходе голландца. Они предложили амстердамскому клубу три варианта сделки, но пока не получили ответа.

В текущем сезоне Промес принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Его контракт с «Аяксом» рассчитан до 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе со столичным клубом он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Летом 2018 года Промес присоединился к испанской «Севилье», а спустя еще год — к «Аяксу».